مسئول صينى للسيسى: مهتمون بتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع مصر

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، وانج جيا روى، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وذلك بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى سفير الصين فى القاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الضيف الصينى نقل تحيات الرئيس الصينى "شى جين بينج" إلى الرئيس السيسي، مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم شركاء بلاده فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشيداً بما حققته من استقرار وتطور سياسى على مدى العامين الماضيين.

وأشاد بما تشهده العلاقات "المصرية – الصينية" من نمو ملحوظ على مدار السنوات الماضية وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلاً عن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة، بما يعكس وجود إرادة قوية من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائى على جميع المستويات.

وأشار المسئول الصينى إلى اهتمام بلاده بتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع مصر، والمساهمة فى مسيرتها التنموية أخذاً فى الاعتبار آفاق التعاون الرحبة القائمة فى العديد من القطاعات.

وأوضح أن زيارته تهدف إلى تعزيز التواصل والتشاور بين المؤسسات النيابية والأحزاب فى البلدين بالنظر إلى ما يساهم به ذلك فى تقوية أواصر الصداقة والتفاهم على المستويين الرسمى والشعبي.

من جانبه، رحب الرئيس السيسي بالمسئول الصينى، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الصينى، مشيداً بالتعاون الوثيق الذى يربط بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تجمعها بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون القائمة فى المجالات المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ورحب الرئيس السيسي بالزيارات المتعاقبة للوفود الصينية لمصر، مشيداً بزيارة نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ضوء ما تحققه تلك الزيارات من تعزيز العلاقات على المستوى البرلماني.

وأعرب الرئيس عن تطلعه للاستمرار فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى فى كافة المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية فى ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية فى مصر وما توفره من فرص واعدة للشركات الصينية.

وشهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول عدد من القضايا الإقليمية فى ضوء الازمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لتطورات الأزمة السورية، والأوضاع فى ليبيا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف. وقد ثمن المسئول الصينى الدور الذى تقوم به مصر لإعادة الاستقرار إلى المنطقة واحتواء تداعيات تلك الأزمات.