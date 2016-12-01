مصادرة 8 لوارى محملة بمواد بناء خلال حملة إزالة تعديات بالعاشر من رمضان

كتبت - منال العيسوى

شنت شرطة المجتمعات العمرانية بمدينة العاشر من رمضان، باشتراك ضباط البحث الجنائى بقسم ثان العاشر ، تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت إزالة التعديات والإشغالات، ووضع اليد الواقعة على أراضى الدولة التابعة لجهاز المدينة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى سرقة المواد المحجرية، وتم تطهير وتمشيط منطقة الإسكان الإجتماعى وشمال غرب طريق بلبيس، بإجمالى مساحة، حوالى 750 فدان أسفرت.

وضبطت الحملة، 8 سيارات لورى محملة بمواد محجرية وقائديها، و2 لودر وقائدهما، و5 هزاز معدات محاجر، و2 تنك مياه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بقسم ثان العاشر من رمضان، وجار عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.