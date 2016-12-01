أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصادرة 8 لوارى محملة بمواد بناء خلال حملة إزالة تعديات بالعاشر من رمضان

Google+ Print
مصادرة 8 لوارى محملة بمواد بناء خلال حملة إزالة تعديات بالعاشر من رمضان مصادرة 8 لوارى محملة بمواد بناء خلال حملة إزالة تعديات بالعاشر من رمضان

>كتبت - منال العيسوى

شنت شرطة المجتمعات العمرانية بمدينة العاشر من رمضان، باشتراك ضباط البحث الجنائى بقسم ثان العاشر ، تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت إزالة التعديات والإشغالات، ووضع اليد الواقعة على أراضى الدولة التابعة لجهاز المدينة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى سرقة المواد المحجرية، وتم تطهير وتمشيط منطقة الإسكان الإجتماعى وشمال غرب طريق بلبيس، بإجمالى مساحة، حوالى 750 فدان أسفرت.

 

وضبطت الحملة، 8 سيارات لورى محملة بمواد محجرية وقائديها، و2 لودر وقائدهما، و5 هزاز معدات محاجر، و2 تنك مياه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بقسم ثان العاشر من رمضان، وجار عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365