حاكم الشارقة: الإيثار وحب الوطن والإخلاص لترابه

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها العزيز باليوم الوطني الـ 45 .

وأعرب سموه في كلمة وجهها عبر مجلة " درع الوطن " بمناسبة اليوم الوطني الــ/ 45 / للدولة .. عن أمله أن يحفظ كل ابن وابنة من أبناء الإمارات في قلبه وعقله هذا التاريخ جيدا ليكن ما بدأناه يدا بيد مع أجيال سابقة قدوة لكل جيل قادم .. إنه الإيثار.. إنه حب الوطن .. إنه الإخلاص لهذا التراب .. إنها المسؤولية والرؤية الواعية للمستقبل.

وقال إن ما تأتي به الحياة من متغيرات ومستجدات تتطلب أن يبدأ كل فرد من ساعته بالجد والعمل بمسؤولية نحو نفسه ووطنه .. يعمل كل فرد على تطوير مهاراته وقدراته ويحترم قدرات الآخر ومهاراته ليتعلم ويقوى بما يتعلمه في مواجهة تحديات الحياة ولتبقى بقعة الضوء في ضمائرنا تجاه بلادنا ساطعة لا تخفت أبدا.

وأضاف سموه: "ليكن ما يمر به العالم وما نعيشه اليوم من حولنا درس من دروس الحياة والتاريخ المستحقة والمستفادة .. مشيرا إلى أن " الوعي .. الاستنارة بالعلم وإعمال العقل .. اليد الواحدة والقلب الواحد على حب بلادك هو ما سيقودك في كل خطوة إلى مستقبل أفضل لنفسك ولأسرتك الصغيرة ثم أسرتك الكبيرة وطنك الغالي الذي قدم لك كل ما لديه بكل السخاء والمحبة والإخلاص واليوم جاء دورك أنت... بارك الله في شعبنا وبلادنا وجعل شمسها ساطعة مادامت الحياة".