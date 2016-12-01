رئيس الوزراء يقرر منح تراخيص مؤقتة للمصانع لحين توفيق أوضاعها خلال عام

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح تراخيص مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها عام واحد من أجل توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقا للقانون.

ويحدد بقرار من وزير الصناعة الأنشطة الصناعية، التى يجوز بشأنها منح التراخيص والقواعد والإجراءات والضوابط، التي يتم على أساسها منح هذه التراخيص ، مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة للأمان الصناعى.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارات بتخصيص قطعة أرض بالشرقية لإقامة مأخذ لمحطة مياه الشرب ، وأخرى بشمال سيناء لإقامة 10 بيوت ريفية وقطعة أرض أخرى بالبحيرة لإقامة محطة صرف صحى عليها وأخرى لإقامة مركز شباب بذات المحافظة