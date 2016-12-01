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دراسة: الأمهات اللاتي تعرضن للإجهاض عليهن محاولة الحمل مجددًا خلال 6 أشهر

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دراسة: الأمهات اللاتي تعرضن للإجهاض عليهن محاولة الحمل مجددًا خلال 6 أشهر دراسة: الأمهات اللاتي تعرضن للإجهاض عليهن محاولة الحمل مجددًا خلال 6 أشهر

أرشيفية

كشفت دراسة جديدة كبيرة أن السيدات اللاتي عانين من الإجهاض يمكنهن محاولة الحمل بطفل من جديد في خلال ستة أشهر.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تتحدى إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تنصح الزوجين اللذين فقدا طفلا خلال الحمل بالانتظار ستة أشهر على الأقل قبل محاولة الحمل من جديد.

ووجدت المراجعة العلمية أن النساء اللائي يحاولن الحمل مجددا خلال هذه الفترة يخفضن من خطر تعرضهن للإجهاض مرة أخرى بواقع الخمس تقريبا. وليس من المرجح أن يحصلن على طفل آخر فحسب وإنما أيضا من المستبعد أن يولد هذا الطفل مبكرا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوهيني بهاتاشاريا، التي ترأست البحث بجامعة ابردين الاسكتلندية إن هذه النتائج ربما ترتبط بالسن: «إننا نعرف أن الأمهات الأكبر سنا هن أكثر عرضة لخطر الإجهاض ومن ثم فإذا قمنا بتأخير الحمل أكثر ربما تكون السيدة أكثر عرضة للإجهاض مرة أخرى».

أ ش أ

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