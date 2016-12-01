لليوم الثانى استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد

دمياط - عبده عبد البارى

استمر إغلاق بوغاز عزبة البرج وتوقفت حركة المراكب عن الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى مترين ونصف المتر بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحرفقط.

وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين لـ"اليوم السابع" إن إرتفاع الموج تخطى المترين ونصف متر و سرعة الرياح لا تسمح بابحار المراكب، بسبب بدء نوة "قاسم" والتى تستمر لمدة 4 أيام، لم يمر منها سوى يومين فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى غلق البوغاز أمام المراكب الخارجة للصيد، خشية تعرضها لأى مخاطر.

وفى المقابل أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل عددا من السفن، بشكل طبيعى، موضحا أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ولم يتأثر بسرعة الرياح.



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