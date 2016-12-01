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تواصل سقوط الأمطار على الثغر وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

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تواصل سقوط الأمطار على الثغر وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة تواصل سقوط الأمطار على الثغر وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

أرشيفية

تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي منذ مساء أمس الأربعاء، مع موجة من الرعد، مما أثر على حركة سير المشاة والسيارات، كما تم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي لسوء حالة الطقس.

واستعدت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية لسقوط الأمطار وإقامة غرفة عمليات لتلقي أية بلاغات، ودفعت هيئة الصرف الصحي بسيارات لشفط المياه بمناطق متفرقة لتصريف المياه ومنع تراكمها، كما عززت مديرية أمن المحافظة من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يُشار إلى أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة “أنواء قاسم”، والتي جاءت قبل موعدها بثلاثة أيام، وهي نوة تصاحبها عواصف شديدة وتستمر لمدة 5 أيام ورياح جنوبية غربية.

أ ش أ

 

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