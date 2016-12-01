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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. وأمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة

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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. وأمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. وأمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، تكون رعدية على السواحل الشمالية متوسطة الشدة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة خفيفة على شمال الصعيد وحلايب وشلاتين مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويؤدى إلى اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.

وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا و ارتفاع الموج يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر الأحمر
> معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين وعن الرياح السطحية على البحر المتوسط تكون غربية والبحر الأحمر تكون جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20
> الإسكندرية 13 20
> مطروح 07 19
> بورسعيد 14 21
> دمياط 14 22
> بلطيم 14 22
> الإسماعيلية 05 20
> السويس 07 21
> العريش 07 20
> نخل 07 21
> طابا 10 23
> الطور 13 24
> مرسى علم 16 29
> الغردقة 14 29
> شرم الشيخ 17 28
> رفح 06 19
> كاترين 06 17
> سيوة 11 23
> المنيا 12 23
> الفيوم 11 22
> رأس سدر 14 22
> أبوسمبل 10 29
> وسط الدلتا 14 19
> أسيوط 10 24
> سوهاج 13 27
> الأقصر 13 28
> أسوان 15 30
> شلاتين 20 27
> حلايب 21 25
> الوادى الجديد 11 28
> قنا 12 29
> نويبع 17 27
> السلوم 13 18

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