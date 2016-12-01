"دعوى طاعة" ضد زوجة تركت بيت زوجها بعد زواجه من أخرى لسوء معاملتها معه

كتبت نورهان حسن

أقام الزوج "أ.ح" دعوى طاعة ضد زوجته "إ.ق"، بمحكمة الأسرة بإمبابة واتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته وطالب بإلزامها بالرجوع له.

وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم ١١٨٥٣ لسنة ٢٠١٦، إنه تزوج فى عام ٢٠٠٥ وأنجب طفلتين توأم "شهد وشيماء" وأنها مازالت فى عصمته إلا أنها خرجت عن طوعه وتركت البيت منذ حوالى 9 شهور وذلك بسبب زواجى مرة ثانية بعد نشوب خلافات كثيرة بيننا وقررت الجلوس فى بيت والدها مع بناتنا.

وأضاف الزوج، أنها كثيرا كانت تتسبب فى خلافات أسرية بينه وبين أهله إلا أنه كان لا يمل من نصيحته لها خاصة لاعتيادها رفع صوتها عليه وعدم احترامه أمام الجميع.

وتابع: "عندما يئست منها نصحنى الجميع بالزواج مرة أخرى حتى ترجع عما هى فيه، وبالفعل تزوجت فأنا متيسر الحال وعندى عملى الخاص الذى يسمح لى بالزواج، وخصوصا أن شرع الله أحل لى أربع زوجات فتزوجت، وعندما علمت ثارت ضدى وأخذت بناتى الصغيرتين وتركت المنزل، ورغم محاولاتى معها لتعود فإنها ترفض".

واستكمل الزوج: أقمت دعوى طلب بيت الطاعة، لأنى لن أقبل أن يتربى أولادى مع زوج أم، وخصوصا أننى لم أقصر مع زوجتى وأستطيع التكفل بها وبزوجتى الأخرى.