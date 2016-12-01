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ضبط عاطل لاتهامه بمقتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية بالجيزة

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ضبط عاطل لاتهامه بمقتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية بالجيزة ضبط عاطل لاتهامه بمقتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية بالجيزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل ربة منزل بمنطقة العمرانية وسرقة مصوغاتها الذهبية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تدعى "آمال. م" ربة منزل بشقتها بمنطقة العمرانية.

 

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها، وتبين تعرضها للخنق واختفاء مصوغاتها الذهبية.

 

وكشفت التحريات التى أجراها الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث العمرانية، أن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى " ر. ا" عاطل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة المجنى عليها وأرشد عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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