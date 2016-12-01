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في الذكرى الأولى لوفاته.. مهرجان خاص بالنجم برنس

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الأربعاء 30-11-2016 16:48

أعلن منظمو أحد المهرجانات الخاصة في مجمع ستوديوهات، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أنهم في صدد إقامة مهرجان في ستودويوهات بيزلي بارك، يستمرّ لـ4 أيام، احتفاء بالنجم الأمريكي الشهير الراحل برنس Prince في الذكرى الأولى لوفاته.

وسيقام المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 20 و23 نيسان/أبريل المقبل. ويبدأ سعر تذكرة حضور المهرجان من 499 دولاراً. ويشمل المهرجان عروضاً للكثير من النجوم مثل فريق "ذا ريفولوشن"، الذي أسّسه برنس والمغني موريس داي، بالإضافة إلى غيرهم من النجوم الذين سيُعلن عن أسمائهم لاحقاً.

وأكد منظّمو المهرجان أنّ الاحتفالات ستعكس روحاً احتفالية أقامها برنس في حزيران/ يونيو، عام 2000، وامتدت لـ4 أيام.

يشار إلى أن برنس توفي في 21 نيسان/أبريل من العام الجاري، نتيجة جرعة زائدة من مسكّن قوي يدعى "فنتانيل"، عن طريق الخطأ، حين كان في منزله الكائن في بيزلي بارك، بمدينة منيابوليس، وعن عمر ناهز الـ57 عاماً.

 

 

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