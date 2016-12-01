الشيخة شما آل نهيان : شهداؤنا صنعوا بأرواحهم مجد الوطن

حيت سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ، شهداء الوطن ، مؤكدة أنهم صنعوا بأرواحهم مجدا سطرته الحياة على جدران تاريخ الوطن بحروف تشرق بنور أسمائهم التي رسموها على سماء الوطن، حين أدرك أن أبناءه لا يبخلون عليه بأنفسهم كي يبقى شامخا نباهي بهم التاريخ .. هم شهداء الوطن الذين رحلوا بأجسادهم لكنهم باقين بتضحياتهم وذاكرة الوطن لا تنسى أبطاله ".

وقالت في تصرح خاص لـ " البيان " : " إلى كل أم قدمت ابنها شهيدا، أرى تحت دمعات الفراق فرحة العطاء والجود بأغلى ما يملك الإنسان و هي النفس في هذا اليوم (يوم الشهيد) وهو ليس يوما للذكرى، فشهداؤنا لا ننساهم كي نتذكرهم يوما واحدا، بل هم يعيشون في ضمير الوطن " .

واختتمت تصريحها بالقول : " دولة الإمارات العربية المتحدة ، ستبقى شامخة بفضل تضحياتكم، وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات - حفظهم الله - و حفظ الله وطننا الغالي و رحم الله شهداءنا الأبرار ".