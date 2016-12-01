"الخليف" تُكرم أمهات شهداء الوطن

احيت روضة الخليف يوم الشهيد، مستضيفة عددا من أمهات الشهداء، وهما السيدة مريم خميس صبيح الكعبي، والدة الشهيد البطل عبدالله خليفة النعيمي، والسيدة عائشة علي سعيد النيادي، والدة الشهيد البطل سعيد راشد النيادي. وتضمن الاحتفاء عرضا مرئيا لانجاز القوات المسلحة وشرف الانضمام لها، إضافة إلى تسليط الضوء على ما بذله شهداء الوطن من تضحيات كبيرة لتحقيق استقراره وأمنه وأمانه، كما قام الأطفال بتقديم عرض عسكري وأداء قسم الولاء للدولة وترديد النشيد الوطني.

وأوضحت شيخة الشامسي مديرة الروضة بأن استضافة أمهات شهداء الوطن يأتي من منطلق تقديرهن، فهن أمهات الأبطال الذين لبوا نداء الواجب إلى جانب أشقائهم، الأمر الذي يشكل علامة مضيئة في تاريخ الدولة، وفي سجلها المشرف في مختلف الميادين منذ قيامها بقيادة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فيما لفتت شمسة الظاهري مساعدة المديرة إلى أنه من الضروري تعريف الأطفال بأن هناك أبطال جنود أقوياء ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وهذا يأتي بتعزيز الهوية الوطنية بينهم، وتأكيد قيم الولاء للقيادة والانتماء للوطن لديهم.

كما أكدت عائشة النيادي، والدة الشهيد البطل سعيد راشد النيادي على أن ابنها غال على قلبها، إلا أن الوطن أغلى، وجميعنا سنبقى أوفياء لشهداء الوطن.

واشارت مريم الكعبي والدة الشهيد عبدالله النعيمي إلى أن الشهداء بذلوا أراوحهم الطاهرة من أجل الوطن، وأرخصت الدماء في سبيله، ورفعت راية الفخر والمجد عنوانا لشعبه.