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الإسهال والدوخة أبرز علامات تسمم الدم

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الإسهال والدوخة أبرز علامات تسمم الدم الإسهال والدوخة أبرز علامات تسمم الدم

>كتبت نهى طارق

يحدث تسمم الدم عند وجود عدوى بكتيرية فى مجرى الدم، وعدم التدخل الطبى السريع لعلاج هذا الأمر يتسبب فى الإصابة بتعفن الدم.

 

وتقول الدراسات إن تعفن الدم يحدث بسبب الجلطات التى تتكون وتقلل من مستويات الأكسجين فى الأجهزة الحيوية فى الجسم، الأمر الذى يؤدى حتما إلى فشل الجهاز.

 

كما أن تسمم الدم يمكن أن يصيب أى شخص فى أى سن، خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى، كما أن الدراسات تقول إن مرضى السرطان والإيدز من أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بتسمم الدم.

 

وقد ذكر موقع Positive Med أهم أعراض تسمم الدم ومنها.

 

-        تسارع نبضات القلب

-        التنفس بشكل سريع

-         الإسهال والطفح الجلدى

-        الغثيان

-        الدوخة

-        قلة التبول

-        الإصابة بالحمى

 

وتقول الدراسات إن تسمم الدم من الحالات التى يصعب علاجها بالمنزل، ويجب التخدل الطبى فيها بشكل سريع.

 

تسمم الدم من أخطر الحالات الطبية فوفقاً لعيادة مايو كلينيك فإن نسبة الأشخاص الذين توفوا بسبب هذه الحالة الطبية وصلت 50%، فتعفن الدم  يمكن أن يؤدى إلى ضرر دائم بالجسم، فأفضل طرق للوقاية من الإصابة بتسمم الدم هو تنظيف الجروح والإصابات جيداً حتى لا يصل للدم أى عدوى أو بكتريا.


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