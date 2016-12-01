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6 عادات التزم القيام بها قبل الساعة السابعة صباحا

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6 عادات التزم القيام بها قبل الساعة السابعة صباحا 6 عادات التزم القيام بها قبل الساعة السابعة صباحا

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"،6 عادات يجب فعلها قبل الساعة السابعة صباحا عند الاستيقاظ من النوم، وتتضمن الآتى:

 

1. تمارين التمدد والليونة:

عند الاستيقاظ من النوم الجسم يحتاج إلى بعض الوقت لليقظة، وفى هذه الحالة القيام بالقليل من تمارين التمدد والليونة يسمح وصول مزيد من الدم إلى العضلات.

 

2.تناول الثوم:

له العديد من الفوائد الصحية عند مضغة أول شىء فى الصباح بعد غسل الأسنان، ويمكن أن يعزز تدفق الدم وتعزيز المناعة ومنع العدوى، ولا يجب أكل الثوم دون استشارة الطبيب.

 

3.شرب عصير  الليمون:

شرب عصير الليمون فى الصباح قبل الساعة السابعة صباحا يساعد الكليتين والكبد القيام بكفاءة جيدة فى التخلص من السموم وتعزيز عملية الهضم.

 

4.الزنجبيل:

له العديد من الخصائص الطبية التى يمكن أن تقلل من الالتهابات وتحارب الكائنات الدقيقة التى تضر الجسم.

 

5.عصير التفاح الأخضر:

شربه قبل الساعة السابعة صباحا هو أفضل وقت لهذا العصير وأيضا عصير الجزر، لأن شربه فى الصباح قبل الساعة السابعة صباحا، لأنها تكون قادرة على استيعاب جميع العناصر الغذائية بسرعة.

 

6.تناول وجبة الإفطار:

تناول الإفطار قبل الساعة السابعة صباحا يؤثر على جميع أجزاء الجسم وتجعلك أكثر صحة ونشاطا.


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