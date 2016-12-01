أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: سم طائر خلد الماء قد يصبح علاجا لمرض السكر فى المستقبل

Google+ Print
دراسة: سم طائر خلد الماء قد يصبح علاجا لمرض السكر فى المستقبل دراسة: سم طائر خلد الماء قد يصبح علاجا لمرض السكر فى المستقبل

>كنبرا /أ ش أ/

توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى أن الهرمون المنتج فى سم طائر خلد الماء، يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة محتملة لمرض السكر النوع الثانى لدى الإنسان.

 

فقد وجدت الدراسة أن طائر خلد الماء ينتج هرمون الجلوكاجون - يشبه بروتين الببتيد 1-1 GLP- الذى يفرز بشكل طبيعى فى أمعاء الإنسان والحيوانات لتحفيز الإفراج عن الأنسولين لخفض مستويات السكر فى الدم، إلا أنه غير كاف للحفاظ على توازن السكر فى الدم السليم.

 

وقال البروفيسور فرانك جروتزنر من جامعة إديلايد فى أستراليا، تكشف أبحاثنا التى أجريناها فى هذا الصدد إن طائر خلد الماء تطورت لديه التغييرات الهرمونية فى هرمون GLP-1 توقف من التدهور السريع الذى عادة ما يتعرض له الإنسان فى حال الإصابة بمرض السكر .

وأكد الباحثون أن هرمون GLP-1 المنتجة فى القناة الهضمية لطائر خلد الماء، تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365