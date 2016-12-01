دراسة: سم طائر خلد الماء قد يصبح علاجا لمرض السكر فى المستقبل

كنبرا /أ ش أ/

توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى أن الهرمون المنتج فى سم طائر خلد الماء، يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة محتملة لمرض السكر النوع الثانى لدى الإنسان.

فقد وجدت الدراسة أن طائر خلد الماء ينتج هرمون الجلوكاجون - يشبه بروتين الببتيد 1-1 GLP- الذى يفرز بشكل طبيعى فى أمعاء الإنسان والحيوانات لتحفيز الإفراج عن الأنسولين لخفض مستويات السكر فى الدم، إلا أنه غير كاف للحفاظ على توازن السكر فى الدم السليم.

وقال البروفيسور فرانك جروتزنر من جامعة إديلايد فى أستراليا، تكشف أبحاثنا التى أجريناها فى هذا الصدد إن طائر خلد الماء تطورت لديه التغييرات الهرمونية فى هرمون GLP-1 توقف من التدهور السريع الذى عادة ما يتعرض له الإنسان فى حال الإصابة بمرض السكر .

وأكد الباحثون أن هرمون GLP-1 المنتجة فى القناة الهضمية لطائر خلد الماء، تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم.