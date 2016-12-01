أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1/12/2016 بالمصنعية

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1/12/2016 بالمصنعية سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1/12/2016 بالمصنعية

اليوم في ، حيث متابعة لآخر الذهب قي محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب اليوم الخميس 1-12-2016، حيث انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة أربعة  جنيهات دفعة واحدة، جاء ذلك الانخفاض نتيجة انخفاض أوقية الذهب العالمي إلى 1185 دولار.

الجدير بالذكر أن أحد أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد صرح أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع في شهر ديسمبر الجاري، وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، استقرارا في الأيام الماضية، هذا ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة من التغير الدائم، حيث ترتبط أسعار الذهب اليوم في مصر بعلاقة وثيقة بين سعر الذهب اليوم وقيمة الأوقية العالمية، وكذلك أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

ونتيجة للركود الشديد الذي تعاني منه حركة البيع والشراء في الصاغة ، ظهر عيار 14 الجديد، إلا أنه لم يحقق المطلوب، وصرح مدير مصلحة الدمغة والموازين العميد محمد حنفي، أن الركود الشديد في حركة البيع ومعدلات الإنتاج  بشدة هذه الأيام و، أدى إنتاج عيار جديد هو عيار 14، وهو يتميز بالأشكال الجديدة والمتنوعة.
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 505.70 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 590 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 674.25 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1185 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر