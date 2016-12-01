مجهولون يكسرون شباك دورة مياه ويقتحمون مبنى الضرائب العقارية بطما

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، جهودهم من أجل كشف غموض قيام مجهولين بالدخول إلى مأمورية الضرائب العقارية دائرة المركز عن طريق كسر بنافذة دورة المياه بالمبنى دون سرقة أى أشياء من داخل المبنى.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بتقدم مدير عام الفحص بمأمورية الضرائب بطما ببلاغ عن وجود كسر وتخريب بمبنى المأمورية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة طما، بتقدم يوسف عبد الرحيم أحمد، 56 سنة، مدير عام شئون الفحص بمأمورية الضرائب العامة بطما ويقيم دائرة المركز ببلاغ باكتشافه وجود كسر بالنافذة الخاصة بدورة المياه بالمبنى، وكذا قفل باب غرفة الحاسب الآلى ولا توجد ثمة مسروقات ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 5728 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.