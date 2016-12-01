بالصور.. إحباط أكبر محاولة لتهريب كميات هائلة من النظارات بمطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الخميس، محاولة تهريب كميات كبيرة من النظارات الطبية والشمسية مع راكب مصرى، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لدى عودته من السعودية، لتضليل رجال الجمارك وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وصرحت مصادر جمركية بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الرياض، اشتبه مجدى حسن مأمور الجمرك فى الراكب، وتم تفتيش حقائبه بمعرفة حسام أبو الفضل مأمور الجمرك وأحمد على مدير الجمرك، وتم العثور على كمية كبيرة من النظارات الطبية والشمسية.

أمر إبراهيم عبداللطيف، مدير جمارك، بتحرير محضر ضبط للراكب، بعد العرض على سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية.