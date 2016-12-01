بالصور.. "مناورة الاستعداد للسيول" حملة لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر على مدار الأسابيع الأخيرة، أكبر خطة لعمل ما أطلقوا عليه "مناورة الاستعداد للأمطار والسيول" والتى جابت كافة أنحاء المحافظة، تحت إشراف حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وبقيادة عبد الرحيم محمد جاد مسئول إدارة الازمات والكوارث، ومديرى إدارات المدن المختلفة.

وشملت فعاليات مناورة الاستعداد للأمطار والسيول بمدن الأقصر، تدريب الشباب والموظفين التابعين لمراكز الشباب بمختلف المدن على كيفية التعامل الفورى مع هطول الأمطار الغزيرة والسيول فى وقت قياسى، وذلك عبر مساعدة السيدات والأطفال وكبار السن، وكذلك أعمال نصب الخيام وتجهيزها بكافة المؤن التى تحتاجها للنازحين من السيول وأضرارها.

ومن جانبه صرح حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن تلك المناورات التى تم تنظيمها بمختلف مراكز شباب المحافظة بشكل شبه يومى، جاءت بالتنسيق مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحمد بدر محافظ الأقصر، وذلك تحسباً لهطول أية أمطار أو سيول والاستعداد لها بخطوات ثابتة وقوية من الشباب وموظفى مراكز الشباب المختلفة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة شملت تدريبات مكثفة على مواجهة أخطار السيول حال هطولها بالبلاد، وكيفية نصب الخيام استعداداً لاستقبال الأهالى المتضررين من السيول داخلها وغيرها من سبل إدارة الكوارث والأزمات فور حدوثها، مؤكداً على أن الحملة شملت مراكز شباب مختلف بالقرنة والطود والزينية والبياضية وإسنا وأرمنت.