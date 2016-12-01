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حظك اليوم برج الأسد الخميس ١/١٢/٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة جديدة فى العمل

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حظك اليوم برج الأسد الخميس ١/١٢/٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة جديدة فى العمل حظك اليوم برج الأسد الخميس ١/١٢/٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة جديدة فى العمل

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك على المستوى الصحى والعاطفى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الثقة بالنفس

 

برج الأسد على الصعيد المهنى..

 

أزمة جديدة فى العمل بسبب بعض الأمور الطارئة، عليك أن تتعامل مع الأمور بهدوء ولا تفتعل الأزمات مع بعض الزملاء فى العمل، حتى لاتتطور الأمور اكثر من ذلك وتخسر اكثر فى العمل، فعليك ان تعلم ان الصبر هو مفتاح الفرج

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

 

علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماما، حافظ على شريك حياتك من الضياع، الاحتواء أفضل حل لكل الأزمات بينك وبين الشريك، اليوم مناسب جدا للقاء الرومانسى مع الحبيب، والاستماع إليه بدلا من التجاهل، الذى قد يكون سببا فى حدوث مزيد من الخلافات

 

برج الأسد على الصعيد الصحى

 

ضغوط العمل تؤثر عليك سلبا، حاول أن تسترخى قدر الإمكان وتحصل على اجازة من العمل فى أسرع وقت، كما أن القلق الذى حالفك لفترات طويلة كان سببا فى شعورك بالإرهاق، فعليك أن تهتم بصحتك قدر الإمكان


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مصر 365

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