اتجاه لتأجيل اجتماع مجلس الجبلاية 24 ساعة بسبب المولد النبوى

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين تأجيل اجتماع المجلس ليوم 12 ديسمبر الجارى أو تقديمه ليقام يوم 10 بعد أن مقرراً إقامته يوم 11، والذى يتوافق مع موعد المولد النبوى وهو ما دفع المجلس لتأجيله لليوم التالى وهو الأقرب، على أن تشهد الجلسة حسم اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 99 و 2002 و منتخب المحليين.

على صعيد آخر، تلقى اتحاد الكرة خطاب من المنتخب التونسى يفيد بوصولهم للقاهرة يوم 5 يناير المقبل لمواجهة منتخب مصر ودياً يوم 8 من نفس الشهر فى إطار استعداد الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الافريقية المقامة بالجابون فى الفترة من 14 يناير إلى 4 فبراير.