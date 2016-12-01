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حبس مسجل خطر بتهمة سرقة شقق بالتجمع الأول

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حبس مسجل خطر بتهمة سرقة شقق بالتجمع الأول حبس مسجل خطر بتهمة سرقة شقق بالتجمع الأول

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة التجمع الأول.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا فى كشف ملابسات غموض سرقة عدد من الشقق بمنطقة التجمع، وذلك عقب "كسر الباب" عنوة وسرقة محتويات الشقة، حيث تبين أن عاطل "مسجل خطر" وراء ارتكاب تلك الوقائع، فتم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تفيد بقيام "عادل.أ" 24 سنة عامل، بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبجمع التحريات اللازمة من قبل رجال المباحث، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته المسروقات التى قام بسرقتها من المساكن، وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بما ورد من معلومات، اعترف بارتكابه وقائع السرقة، وأضاف أنه وراء ارتكاب حادثتى سرقة بذات الأسلوب من عدة شقق، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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مصر 365

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