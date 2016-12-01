4 علامات لسرطان المثانة يجب ألا تتجاهلها

كتبت نهى طارق

تقول الدراسات إن 5% من إجمالى الأشخاص المصابين بالسرطان يعانون من سرطان المثانة فهو ليس النوع الأكثر شيوعاً، خاصة مع بداية عام 2016، كما أن الدراسات تقول إن الإصابة بسرطان المثانة ليست مقتصرة فقط على الرجال بل تصيب السيدات أيضاً، كما أن نسبة الوفيات فى السيدات المصابات بهذا النوع من السرطان أعلى من المصابات بسرطات عنق الرحم وذلك وفقاً لموقع Positive Med.

فهناك 5 علامات لا يجب تجاهلها فهذه أبرز أعراض الإصابة بسرطان المثانة:

1 – وجود دم فى البول

من أبرز وأهم علامات الإصابة بسرطان المثانة وجود بقع من الدم فى البول.

وجود الدم فى البول يمكن أيضا أن يكون علامة على وجود التهاب فى المسالك البولية علامة على وجود مرض فى الكبد لذلك يجب اجراء التحليلات اللازمة للوقوف على السبب الدقيق لظهور هذه البقع الحمراء.

2. حرقان فى البول

كما هو الحال مع البول الدموى أو البول الداكن فالشعور بالحرقان من العلامات المهمة أيضاً لكن قد يختلط مع أعراض التهاب المسالك البولية.

3. الرغبة الملحة فى التبول

علامة أخرى من سرطان المثانة هو الإلحاح المتكرر للتبول لكن لا ينزل الكثير من البول، قد يستيقظ الشخص المصاب بهذا المرض فى منتصف الليل للتبول، هذا يمكن أن يكون أيضا علامة على وجود تضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا ومرض السكرى أو بسبب تأثير المخدرات.

5- ألم فى منطقة الحوض

هذا الأمر يمكن أن يكون علامة على أمراض أخرى كثيرة، لكنه من أهم أعراض الإصابة بسرطان المثانة وتقول الدراسات أن فى هذه الحالة يحدث ألم فى الظهر أيضاً.

لم يتوصل الأطباء إلى السبب الحقيقى وراء الإصابة بسرطان المثانة، لكن يعتقد البعض أنه يمكن أن يكون بسبب التعرض للالأنيلين الموجود فى الأصباغ أو المواد الكيميائية، كما أن المدخنين هم أكثر عرضة لسرطان المثانة وفى الألغلب يصيب هذا المرض الاشخاص الذين يزيد عمرهم عن 55 عاماً.