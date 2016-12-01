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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالغربية

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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالغربية ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالغربية

> الغربية إسلام الخياط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط  5 سائقين أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك خلال حملة أمنية شنتها القوات بالتنسيق مع مديرية الصحة على الطرق السريعة، لفحص السائقين وضبط متعاطى المخدرات.

 

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء طارق أبو الدهب  مدير إدارة المرور بالغربية، يفيد بتمكن مباحث الإدارة من خلال حملة مرورية من فحص 15 من قائدى السيارات، وأسفرت عن ثبوت إيجابية 5 حالات، وفقًا لنتيجة الكواشف الاستدلالية

 

 

تم ضبط المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.


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