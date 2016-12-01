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هزاع بن زايد يقف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء

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هزاع بن زايد يقف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء هزاع بن زايد يقف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعالية وقفة «الدعاء الصامت» التي نظمها ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، احتفاء بيوم الشهيد.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة، الوقوف دقيقة الدعاء الصامت على أرواح الشهداء الساعة 11:30 صباحاً، أعقبها رفع العلم، وعزف السلام الوطني، تعبيراً عن وقوف الإمارات قيادة وشعباً اعتزازاً وفخراً بتضحيات شهدائنا الأبرار وعرفاناً بما قدموه لوطنهم والذود عن حماه وعلو شأنه.

وحضر مراسم الاحتفاء الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ، وسيف المهيري مدير مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والأقسام وموظفو الديوان.

ويأتي إحياء هذه المناسبة في 30 من نوفمبر تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب، وكانت فعالية يوم الشهيد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم الساعة الثامنة صباحا.

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