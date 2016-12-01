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لجنة أهالي البكيرية ودعمها لتنمية السياحة وتطورها بالمحافظة

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لجنة أهالي البكيرية ودعمها لتنمية السياحة وتطورها بالمحافظة لجنة أهالي البكيرية ودعمها لتنمية السياحة وتطورها بالمحافظة

من ضمن الأهداف التي تسعى إليها لجنة الأهالي بمحافظة البكيرية دعم المشروعات لتنمية السياحة وتطورها بالمحافظة فكان من ضمنها دعم متحف ومحمية عبدالرحمن الراجحي بمبلغ 100 ألف ريال، ويأتي ذلك من واجبها في دعم السياحة للنهوض بها في البكيرية وفي القصيم بشكل عام وإثر ذلك أشاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم المكلف إبراهيم بن علي المشيقح، بدعم لجنة أهالي محافظة البكيرية وهو من المبادرات المجتمعية المميزة لدفع عجلة التنمية السياحية في المحافظة، والرقي بمستوى الخدمة السياحية وإثراء تجربة السائح في البكيرية.

مقر لجنة أهالي البكيرية

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