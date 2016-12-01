بالصور.. استمرار هطول الأمطار وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض مراكز كفر الشيخ

استمر هطول الأمطار على المناطق الشمالية من محافظة كفر الشيخ، وفى مدن وقرى فوه ومطوبس، وامتلأت الشوارع بالمياه وانقطع التيار الكهربائى عن عدد من شوارع مدينة فوه منها شارع الساعة وشارع البحر.

وشدد محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، على مواصلة عملية نزح المياه من الشوارع، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض الشوارع العمل على إعادته مرة أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن سيارات المدينة تواصل عمليات نزح المياه من الشوارع.