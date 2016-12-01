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صانع ألعاب الأهلى وحارس سموحة مرشحان للانضمام للمصرى

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صانع ألعاب الأهلى وحارس سموحة مرشحان للانضمام للمصرى صانع ألعاب الأهلى وحارس سموحة مرشحان للانضمام للمصرى

>أحمد وجيه

دخل بعض اللاعبين دائرة اهتمامات الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن تحسبا لقيدهم فى انتقالات الشتاء مثل محمد حمدى زكى مهاجم فريق الأهلى والمهدى سليمان حارس مرمى سموحة، والذى ينتهى عقده مع النادى السكندري بنهاية الموسم القادم بجانب محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى والذى أعلن رغبته فى الانتقال لصفوف القلعة الخضراء فى حالة رحيله عن قلعة الدراويش .

كان حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى قد أغلق قائمة الفريق بقيد 30 لاعبا وهذا ما يمنعه من قيد أى لاعب فى صفوف الفريق الساحلى إلا فى حالة موافقة الجبلاية على فتح نظام الاستبدال .


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