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الفنانة شمس تطرح برومو "خطوة جنوبية"

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الأربعاء 30-11-2016 19:13

طرحت الفنانة شمس برومو أغنيتها الجديدة "خطوة جنوبية" التي تتوجه من خلالها إلى أهل الجنوب في ، وهي من كلمات أحمد علوي وألحان وإشراف عام وإخراج محمد المهي، وهندسة صوت وميكس وتوزيع محمد عصمت، على أن تطرح ألبومها الجديد "شقيت توبي" قريباً، حسبما أكدت الفنان شمس على موقعا الرسمي على "إنستغرام".
ومن المتوقع أن تطرح شمس ألبومها "شقيت توبي" تزامناً مع أعياد رأس السنة، وذلك بعد غياب دام عدة سنوات عن طرح البومات جديدة، وهو يضم 14 أغنيه باللهجات الخليجية واللبنانية والمصرية.
وكانت شمس قد بررت السبب في تأخير طرح الألبوم بتغريدة على "تويتر" قالت فيها "لي 3 سنين أدرس، وإن شاء الله بخلص سنة رابعة السنة القادمة، أدرس تخصص أخذت قراري فيه بسبب السوشال ميديا وخفت أعلن عن دراستي علشان لو رسبت لا سامح الله، محد يستلمني، بس مبسوطة الحمد لله أني جبت تقدير جيد وجيد جداً تتوقعون شنو دراستي".
برومو خطوة جنوبية

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سيدتي

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