إدارة صفحة لطيفة رأفت بالفيسبوك والانستغرام تطلب الدعاء لوالدتها

طلبت صفحة الفنانة المغربية لطيفة رأفت على موقعي التواصل الاجتماعي " أنستغرام " و " الفايسبوك " من معجبي الفنانة أن يدعو لوالدتها بالشفاء العاجل.

جاء ذلك في تدوينة مصحوبة بصور كٌتب فيها:" اللهم ارزقها صحة جديدة و ألبسها ثوب الصحة و العافية و طول العمر يا رب العالمين .. اللهم احفظها لأبنائها و أدم رضاها تاجاً فوق رؤوسهم يا ارحم الراحمين .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها أنت الشافي يا ارحم الراحمين قلوبنا معك يا غالية".

"الديفا" المغربية تعيش لحظات عصيبة بسبب وعكة صحية طارئة ألمت بوالدتها، منذ صباح أمس الثلاثاء .

ونقلت والدة رأفت إلى المستشفى، على وجه الاستعجال، لتلقي العلاج.