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سامي يوسف في مهرجان مكناس بالمغرب

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الخميس 01-12-2016 01:28

يحيي الفنان سامي يوسف حفلاً فنياً كبيراً بالقاعة المغطاة بمدينة مكناس التي تحتفي في الفترة ما بين فاتح شهر ديسمبر إلى غاية يوم 7 من نفس الشهر، بمرور (20) سنة عن تصنيفها كتراث عالمي من لدن اليونسك.

سيعرف المهرجان ليالي فنية تحييها نخبة من المطربين المغاربة نذكر منهم المطرب عبد الوهاب الدكالي، نعمان الحلو، سعيدة فكري، نجاة رجوي وآخرين .كلهم سيغنون في فضاءات ذات بعد تاريخي وحمولة ثقافية كقصر المنصور وهري السواني وأماكن تشكل تراثاً عالمياً . كما ستنظم بنفس المناسبة ندوات وعروض تسلط الضوء على المآثر التاريخية التي تزخر بها مدينة مكناس، عاصمة السلطان المولى إسماعيل التي تشتهر بأسوارها التاريخية ومآثرها التي تجعل منها قبلة للسياح، وتسعى الجهات المنظمة للمهرجان وبدعم من منظمة اليونسكو لتسويق صورة مدينة مكناس السياحية وذاكرتها التي تختزن مؤهلات ثقافية وسياحية تاريخية.

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سيدتي