مقطع إصابة بارون ترامب بالتوحّد يثير غضب ميلانيا.. والقضاء يتدخّل

إنتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يزعم أن بارون ترامب، إبن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump، تظهر عليه علامات الإصابة بمرض التوحد، مما أثار غضب والدته سيدة البيت الأبيض الجديدة ميلانيا ترامب Melania Trump، التي هددت كل من يحاول المساس بابنها الوحيد (10 سنوات)، من قريب أو بعيد.

ورجح الفيديو إصابة بارون بالتوحد من أسلوب تصفيقه خلال مؤتمر الحزب الجمهوري لاختيار مرشح انتخابات الرئاسة، لكن محامي ترامب أكد أن بارون لم يصفق بهذه الطريقة إلا مرة واحدة في نهاية يوم طويل وشاق، وأنه يصفق دائماً بطريقة طبيعية.

ووكلت ميلانيا المحامي تشارلز هاردر لمتابعة القضية، ووعد بأن يحاسب الرجل الذي قام ببث الفيديو على "يوتيوب"، جيمس هانتر، ورفع ضدّه دعوى قانونية، مطالباً في مذكرة قانونية بحذف الفيديو باعتبار أن الحديث عن معاناة بارون من مرض التوحد هو محض أكاذيب.

وبالفعل قام هانتر بحذف الفيديو من موقع "يوتيوب"، وأكد في مقابلة حديثة أنه لم يرغب بالإساءة إلى عائلة ترامب، بل تركيز الضوء على مرض التوحد.

وحول الدعوى القانونية التي يمكن أن تطاله، أعلن هانتر أنه يشعر بالذعر، موضحاً أنه رصد الكثير من المضايقات التي يتعرض لها بارون في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يرغب في إيقافها.

وأفاد جيمس أنه يشعر بالحزن لأن الموقف أصبح أسوأ بعد أن تداولت وسائل الإعلام مقطعه حول إصابة بارون بالتوحد، مشدداً على أن المقطع لم يكن متداولاً إلى أن قامت الممثلة الأمريكية الكوميدية روزي أودونيل، وهي من معارضي ترامب، ببثه على موقع "تويتر" الأسبوع الماضي.

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