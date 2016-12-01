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ضبط 4 سائقين تعاطوا المخدرات بشمال سيناء

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ضبط 4 سائقين تعاطوا المخدرات بشمال سيناء ضبط 4 سائقين تعاطوا المخدرات بشمال سيناء

أعلنت مديرية امن شمال سيناء الليلة فى بيان لها تنفيذ حملة فحص للسائقين متعاطى المواد المخدرة، أسفرت عن  ضبط 4 حالات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة، وهم مدحت ص أ ع مقيم بمحافظة سوهاج، وسمير إ س م مقيم بقرية رمانة بشمال سيناء، وأحمد ق أ ع مقيم الإسماعيلية، وعطية ا ح ج مقيم القنطرة غرب.

 

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 6  قضايا، وضبط 41 محكوما عليهم و ضبط 20 مخالفة مرافق متنوعة ، وضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


> كما تم  ضبط  سيارة نقل شمال سيناء لوجود عدة لحامات دائرية حول منطقة ترقيم الشاسية.

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مصر 365

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