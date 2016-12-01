أمير القصيم يرعى حفل التقدم ويدشن «كلنا فداك يا وطن»

رعى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس حفل ختام أنشطة الحملة الوطنية لنادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب تحت عنوان "السعودية فخري واعتزازي"، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمذنب.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم المنشد عبدالله السكيتي قصيدة ترحيبية، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن حملة السعودية فخري واعتزازي متضمناً نشأة الحملة وفعاليتها ونشاطاتها التي قامت بها خلال عام، بالإضافة إلى انجازات نادي التقدم.

بعدها ألقيت قصيدة وطنية للشاعر سعود المطيري، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان هذا الوطن غالي، إثر ذلك ألقى رئيس نادي التقدم سليمان بن علي العبودي، كلمة عدّ فيها حضور أمير منطقة القصيم لحفل ختام حملة "السعودية فخري واعتزازي" مكسب حقيقي، مقدماً شكره لكل من دعم وساهم بجهده لنجاح الحملة ونشاطات النادي.

بعدها دشن سمو الأمير د. فيصل بن مشعل، حملة "كلنا فداك يا وطن" التابعة لنادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب، ثم ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها "إن نادي التقدم أحرز التقدم في وطنيته، وأثبت تكريسه الوطني، والاعتزاز بالوطن، لأنه وطن يحوي الحرمين الشريفين، وينصر الأشقاء والجيران في أكثر من موقف"، واصفاً الحملة بالبادرة الطيبة من نادي التقدم والقائمين عليه، مؤكداً بأنها تُترجم الوطنية والاهتمام بهذا الوطن الكبير، مطالباً جميع الأندية الرياضية والقطاعات الحكومية، أن يكونوا خير معين في تكريس الوطنية في أنفس الشباب والفتيات، كما طالب رجال الأعمال في هذه المحافظة وجميع مناطق المملكة دعم مثل هذه الحملات التي تترجم الوطنية على أرض الواقع.

وعبر سموه عن شكره للداعمين لمثل هذه الحملة ولمن أسهم وجهز لهذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد قيادتها الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين، وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الرعاة والداعمين لنادي التقدم الرياضي، بعدها التقطت الصور التذكارية لسموه مع أبناء الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وفريق سما التطوعي.

حضر الاحتفال وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ومحافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.

كما زار أمير القصيم أبناء الفقيد محمد بن سالم الطويرش، وعائلة العقيلي، واستمع لشرح عن استقبالات الأمير فهد بن عبدالكريم للملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في قصر الامير التاريخي في عين العقيل.