ندوة بالعريش تحدد أبرز تحديات تواجه "الأمن القومى".. وتبرز الحلول الأمثل لمواجهتها

اختتم فى مدينة العريش الليلة فعاليات "التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى والعربى" وتضمنت لقاء اللواء دكتور طلعت موسى مستشار أكاديمية ناصر العليا والخبير الاستراتيجى بعددا من الشخصيات العامة والأهالى نظمتها فى مدينة العريش الشبابية الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار اللواء دكتور طلعت موسى أن ثورة 30 يونيه تصدت للعديد من المؤامرات الداخلية والخارجية التى تعرضت لها مصر،لافتا إلى التهديدات والتحديات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى بين الحين والآخر بهدف إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها، وهو ما تريده بعض القوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا وحزب الله وحماس وإسرائيل.

وقال إن الوطن العربى يتعرض لمؤامرات تستهدف تقسيم السودان وسوريا والعراق وليبيا ودول شمال إفريقيا وإقامة مشروع غزة الكبرى بهدف الوصول إلى إقامة اسرائيل الكبرى، وأن القوى الخارجية تحالفت مع الإخوان وحماس من أجل تقسيم مصر وحل المشكلة الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية فى سيناء، وهو ما شجع على تركيز الارهاب فى أرض سيناء وخاصة في المنطقة المواجهة لقطاع غزة الفلسطينى.

وأوضح أن التهديدات والتحديات الداخلية المؤثرة على الأمن القومى المصرى هى: الإرهاب ، بقايا جماعة الاخوان ، بقايا جماعة بيت المقدس ، البطالة ، الفساد ، العشوائيات ، الفساد الادارى ، الصحة ، التعليم ، الاعلام المضاد ، وحروب الجيل الرابع مشيرا ان الخطر الحقيقى هو الإرهاب الذى يحرص الغرب على تصديره الى مصر لوقف عجلة التنمية .

وقال أن الجيش المصرى هو أكبر قوة في الشرق الأوسط ومصنف رقم 13 عالميا على مستوى جميع جيوش دول العالم .

وتقوم القوات المسلحة بمهمة تأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية من السد العالى والمصانع والاذاعة والتليفزيون والوزارات والآثار، وتأمين الجبهة الداخلية بالتعاون مع قوات الشرطة في التصدى لتهريب الأسلحة والمخدرات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتأمين امتحانات الطلاب وتقديم الدعم الى المستشفيات لعلاج المواطنين.

واستعرض المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة ، ومنها : تنمية محور قناة السويس ، المشروعات التنموية في سيناء ، تنمية بور سعيد والاسماعيلية ، تنمية شمال خليج السويس ، مشروع شرق التفريعة ، مدينة بور سعيد الجديدة ، مدينة القنطرة شرق الجديدة ، انشاء كوبرى جديد ومجموعة أنفاق لزيادة ربط سيناء ، مشروع وادى التكنولوجيا شرق الاسماعيلية ، مدينة الاسماعيلية الجديدة ، مدينة السويس الجديدة ، المزارع السمكية شرق القناة وتطوير بحيرة البردويل وباقى البحيرات الشمالية ، مشروع الطاقة الشمسية ، مشروع استصلاح 1.5 مليون فدانا ، وانشاء شبكة طرق استراتيجية عملاقة.

وحدد الحلول فى: تحقيق الأمن والاستقرار.. حيث أنه الركيزة الأساسية للتنمية، ونبذ الخلافات الدينية والطائفية بين فئات الشعب والعمل على دعم الوحدة الوطنية، القضاء على الفساد الداخلى المنتشر في قطاعات الدولة، بناء مؤسسات دستورية فاعلة تعبر عن الارادة الحقيقية لمختلف طوائف الشعب، انتهاج سياسات خارجية تحقق استقلالية اتخاذ القرار وعدم التبعية، تغليب القومية ونبذ القطرية بين الدول العربية، استعادة التضامن بين الدول العربية ونبذ الخلافات العربية العربية واتخاذ مواقف موحدة تجاه التهديدات المشتركة .