«هلال الرياض» تتلقى 678 بلاغاً في 36 ساعة

أعلنت إدارة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عن إحصائية البلاغات التي شهدتها المنطقة خلال التغيرات الجوية الماضية "36 ساعة"، والتي نتج عنها 678 بلاغاً تراوحت ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عبدالله المريبض، أن عدد الحوادث التي شهدتها شوارع وطرقات منطقة الرياض بلغ 191 بلاغاً، فيما بلغت الحالات المرضية والتنفسية 487. وأضاف أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة، وقدم الأطباء والمسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة.