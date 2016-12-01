د.نياف الجابري وكيلا لوزارة التعليم

د. نياف الجابري

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلا لوزارة التعليم ( بنين) ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة لوكلاء الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات لمدة عام اعتباراً من ٣/١

وقد أعرب الدكتور الجابري عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة

متمنياً أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالتعليم في المملكة.

يشار إلى أن الدكتور نياف الجابري حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط وسياسات التعليم من جامعة مانشستر في بريطانيا وشغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية ثم عميدا لكلية التربية، واشترك بفاعلية في العديد من اللجان التطويرية على صعيد جامعة طيبة وعلى صعيد وزارة التعليم. وهو عضو اللجنة الوزارية المشكلة من قبل معالي وزير التعليم لتطوير برامج إعداد المعلم.