أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د.نياف الجابري وكيلا لوزارة التعليم

Google+ Print
د.نياف الجابري وكيلا لوزارة التعليم د.نياف الجابري وكيلا لوزارة التعليم

د. نياف الجابري

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلا لوزارة التعليم ( بنين) ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة لوكلاء الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات لمدة عام اعتباراً من ٣/١

وقد أعرب الدكتور الجابري عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة

متمنياً أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالتعليم في المملكة.

يشار إلى أن الدكتور نياف الجابري حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط وسياسات التعليم من جامعة مانشستر في بريطانيا وشغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية ثم عميدا لكلية التربية، واشترك بفاعلية في العديد من اللجان التطويرية على صعيد جامعة طيبة وعلى صعيد وزارة التعليم. وهو عضو اللجنة الوزارية المشكلة من قبل معالي وزير التعليم لتطوير برامج إعداد المعلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية