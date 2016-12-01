أبا الخيل يرعى ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم

رعى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل امس، حفل افتتاح ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم، الذي تنظمه الجامعة ممثلة في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بكلية اللغة العربية، وذلك في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بحضور رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، والضيوف المشاركين في الندوة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

وبين د. أبا الخيل أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية اللغة العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة في هذه اللغة العربية العظيمة الشريفة تحاول بكل ما تستطيع وعبر جهود متنوعة ومختلفة أن تبرز قيمة هذه اللغة وأن تبين كل ماله علاقة بها، وهو ما دعى لإقامة هذه الندوة المتخصصة في مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم.

وأضاف مدير الجامعة: الندوة تأتي لتكريس جهود المتخصصين والقائمين بها وعليها، متمنياً من المشاركين في الندوة أن يستجلبوا الوسائل والتقنية الحديثة والمناهج المعاصرة لتقريبها إلى النفوس ولإيجادها بين أبناء المجتمع على مختلف التخصصات وتنوع المستويات حتى يجد الجميع من خلال ذلك الإقبال على تعلمها والاستفادة من كل ما جاءت به، مما يحمل رسالة الإسلام بل إنه الطريق الحقيقي والأمثل لوصول هذا الدين إلى قلوب أبناء البشرية جميعاً.

من جانبه، قال رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، في كلمته التي ألقاها نيابة عن المشاركين في الندوة: إن قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم حريص على جمع الجهود وتكامل العقول وتعاون الخبرات الأكاديمية من العالم العربي شرقيه وغربية لنكون جميعاً خدم لإعداد مناهج لننظر في كتاب الله الكريم، والجميع بحاجة ماسة لمثل هذه الندوات خصوصاً في هذا الوقت الذي ظهر فيه من أبناء جلدتنا من يهدد قداسة النص المعجز.

وأبان وكيل الجامعة لدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر في كلمة اللجنة المنظمة أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذه الندوة تجسد عنايتها بالبحث العلمي وخصوصاً البحث العلمي المتخصص في مجالات تعد ضمن مجالات الأقسام العلمية، وهو توجه تسعى إليه الجامعة جاهدة ويدفع بنفس الاتجاه معالي مديرها.

وأضاف: الجامعة تفخر بعنايتها بأصل قيامها وهي العلوم الشرعية والعربية وبارتباطها ببيئتها وسعيها الحثيث إلى أن تواكب برامجها العلمية والبحثية حاجات المجتمع الإسلامي.

فيما بين عميد كلية اللغة العربية بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفيصل، في كلمة اللجنة العلمية أن الندوة تتناول عددا من المحاور منها الأصول والضوابط لمناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم، ومناهج البحث في مجالات البلاغة القرآنية، ومناهج التراث في دراسة بلاغة القرآن الكريم، والاتجاهات اللغوية والنقدية الحديثة في دراسة بلاغة القرآن الكريم وسبل الإفادة منها، والمصطلح في دراسة بلاغة القرآن الكريم.

وأوضح رئيس الندوة ورئيس قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يوسف بن عبدالله العليوي، أن من أهداف الندوة الإسهام في صياغة مناهج علمية للبحث في بلاغة القرآن الكريم والكشف عن مناهج التراث في دراسة بلاغة القرآن الكريم وتقويمها وتقويم المناهج اللغوية والنقدية الحديثة في دراسة بلاغة القرآن الكريم والإسهام في ضبط المصطلحات في دراسة بلاغة القرآن الكريم والكشف عن مجالات البحث في بلاغة القرآن الكريم.

وكانت الندوة انطلقت صباح امس بإقامة جلستين علميتين تم خلالها استعراض عدد من أوراق العمل والبحوث.

مدير جامعة الإمام يكرم د. فهد العسكر