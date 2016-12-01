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فيصل بن بندر يشيد بعمل حرس الحدود البطولي

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فيصل بن بندر يشيد بعمل حرس الحدود البطولي فيصل بن بندر يشيد بعمل حرس الحدود البطولي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس مدير العلاقات والمراسم بحرس الحدود العميد بحري صالح بن محمد الشهري.

وفي بداية الاستقبال قدم العميد الشهري التقرير السنوي الميداني للعام 1437هـ لحرس الحدود، متضمناً العمليات الميدانية وإحصاءات للضبطيات والمخالفين والمتسللين.

وقال سمو الأمير فيصل بن بندر: "الكل يشهد بعمل حرس الحدود البطولي، ومواجهتهم وتضحيتهم في خط الدفاع الأول عن أمن المملكة ومقدراتها"، لافتاً سموه الانتباه إلى التطور التقني والميداني الذي وصل إليه حرس الحدود بفضل من الله ثم الدعم والمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

..ويستقبل السفير البحريني

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