رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل رئيس اللقاء العلمائى وقنصل ألبانيا

بيروت أ ش أ

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، رئيس اللقاء العلمائى الشيخ عباس الجوهرى.

وقال الجوهرى عقب اللقاء "إننا جئنا لنبارك تكليف الحريرى رئيسا للحكومة فى هذا العهد"، متمنياً له التوفيق فى الإسراع بتشكيل الحكومة.

كما استقبل الحريرى القنصل الفخرى لألبانيا فى لبنان مارك غريب، حيث بحثا العلاقات "الألبانية - اللبنانية" وسبل تعزيزها، إضافة إلى موضوع اعتراف لبنان بدولة كوسوفو بعد تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى استقبل الحريرى وفدا من المجلس النسائى اللبنانى برئاسة رئيسة المجلس إقبال دوغان، حيث هنأ الوفد الحريرى على نتائج الانتخابات الأخيرة لتيار المستقبل، لا سيما العدد الكبير من النساء اللواتى فزن بالانتخابات.

وتمنى الوفد من الحريرى أن يتمكن من تعيين عدد من النساء فى الحكومة المقبلة، وأن تقر نسبة 30 فى المئة من التمثيل النسائى فى أى قانون انتخابى جديد لمجلس النواب.. كما طالب وفد المجلس النسائى من الحريرى أن تكون للمجلس ميزانية خاصة وبعض الأمور الأخرى التى تخص المجلس.