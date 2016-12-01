أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل رئيس اللقاء العلمائى وقنصل ألبانيا

Google+ Print
رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل رئيس اللقاء العلمائى وقنصل ألبانيا رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل رئيس اللقاء العلمائى وقنصل ألبانيا

>بيروت أ ش أ

استقبل رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريرى، رئيس اللقاء العلمائى الشيخ عباس الجوهرى.

 

وقال الجوهرى عقب اللقاء "إننا جئنا لنبارك تكليف الحريرى رئيسا للحكومة فى هذا العهد"، متمنياً له التوفيق فى الإسراع بتشكيل الحكومة.

 

كما استقبل الحريرى القنصل الفخرى لألبانيا فى لبنان مارك غريب، حيث بحثا العلاقات "الألبانية - اللبنانية" وسبل تعزيزها، إضافة إلى موضوع اعتراف لبنان بدولة كوسوفو بعد تشكيل الحكومة.

 

من ناحية أخرى استقبل الحريرى وفدا من المجلس النسائى اللبنانى برئاسة رئيسة المجلس إقبال دوغان، حيث هنأ الوفد الحريرى على نتائج الانتخابات الأخيرة لتيار المستقبل، لا سيما العدد الكبير من النساء اللواتى فزن بالانتخابات.

 

وتمنى الوفد من الحريرى أن يتمكن من تعيين عدد من النساء فى الحكومة المقبلة، وأن تقر نسبة 30 فى المئة من التمثيل النسائى فى أى قانون انتخابى جديد لمجلس النواب.. كما طالب وفد المجلس النسائى من الحريرى أن تكون للمجلس ميزانية خاصة وبعض الأمور الأخرى التى تخص المجلس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس