محمد بن زايـد: فـي كـل لحظــة نعبّـــر عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا البررة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر الشهداء وذويهم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات كافة، سيبقون دائماً سنداً وعوناً لهم، مشيراً سموه إلى أننا في كل لحظة نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا البررة الذين صنعوا مجداً جديداً لوطنهم، نستمد منهم القوة والعزيمة والإصرار في المضي بطريق الشموخ والعزة. وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الالتقاء بأسر الشهداء وتحيتهم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي. وتبادل سموه الأحاديث الودية معهم، واطمأن إلى أحوالهم وأوضاعهم، وعبّر سموه عن فرحته وسعادته برؤيتهم والالتقاء بهم، موجهاً إليهم سموه التحية والتقدير والإكبار على مواقفهم الأصيلة وما يحملونه من مشاعر وطنية مخلصة.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهداء وأبناؤهم عن بالغ سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبادلوا سموه مشاعر الاعتزاز والفخر بأبناء الوطن وجنوده الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والعطاء، في سبيل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة.