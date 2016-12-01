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محمد بن زايد يشارك المواطنين والمقيمين الدعاء للشهداء

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محمد بن زايد يشارك المواطنين والمقيمين الدعاء للشهداء محمد بن زايد يشارك المواطنين والمقيمين الدعاء للشهداء

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جموع المواطنين والمقيمين في وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة احتفاء بيوم الشهيد واعتزازاً وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبطال، وأن يكرم نزلهم وأن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته ويحفظ دولة الإمارات ويديم عليها عزها وأمنها واستقرارها، وأن يحميها من كل مكروه لتواصل مسيرتها الميمونة بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوقوف دقيقة صمت والدعاء لأرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني تعبيرا عن وقوف الإمارات قيادة وشعباً اعتزازاً وفخراً بتضحيات شهدائنا الأبرار، وعرفاناً بما قدموه لوطنهم وشعبهم. ويأتي إحياء هذه المناسبة في 30 من نوفمبر تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.

وكانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

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