قالوا في رثائه...

ــ فقدنا رجلاً عظيماً، خسارته لا تعوض، رجل خلوق جداً، لم يدخر جهداً في عمله، لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها المخلصين، واليوم البركة في فريق عمله وفي شباب الوطن.

معالي محمد عبد الله القرقاوي

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

ــ لم أفقد زميلاً وحسب، لقد فقدت أخاً عزيزاً، أعجز عن التعبير ولا تسعفني الكلمات لما يعتري القلب من مشاعر حزن على فراقه.

الفريق سيف عبد الله الشعفار

وكيل وزارة الداخلية

ــ عادة ما يكون قادة الشرطة في كل مكان في العالم مكروهين، لكن هنا يختلف الأمر تماماً، هنا الناس تحب قائد الشرطة وحزنهم على الفقيد شاهد على ذلك، وهو دليل على الأمن والسلام والتسامح والعدل، نفتخر ولله الحمد بالعيش في دولة معطاءة يسودها الأمان، ونفتخر بهؤلاء الرجال الذين لم يدخروا جهداً أو وقتاً حتى آخر لحظة من حياتهم.

جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ــ فاجعتنا كبيرة في رحيل رجل من رجال الدولة المخلصين.. نفتقد أخاً وصديقاً كرّس حياته بكل إخلاص ووفاء لخدمة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن الدولة ومكتسباتها.

اللواء أحمد ناصر الريسي

المفتش العام بوزارة الداخلية

ــ نشهد له جميعاً بجده وإخلاصه وتفانيه في العمل، لم يدخر جهداً في الليل والنهار، ولم يأخذ قسطاً من الراحة حتى في مرضه، كان مهموماً بالوطن والحفاظ على أمنه وأمانه لينعم الجميع بالاطمئنان.

الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركزاستشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

ــ فقدنا رجلاً أخلص وأعطى بكل معنى الكلمة وارتقى بقدرات شرطة دبي، وترك بصمة نلمسها في الاستقرار والأمن والمعاملة الطيبة واطمئنان الناس، رجل من القلة الذين خدموا بكم هذا التفاني طوال فترة عملهم في القطاع الحكومي.

معالي أحمد حميد الطاير