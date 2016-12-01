حاكم رأس الخيمة يشيد بمبادرة العلم الإلكتروني «ارفعه عالياً»

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمبادرة العلم الإلكتروني «ارفعه عالياً» التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ضمن فعاليات الاحتفال بحملة العلم تحت شعار «ارفعه عالياً.. ليبقى شامخاً»، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 45 والتي تهدف إلى رفع جميع فئات المجتمع علم الإمارات ومشاركتهم بالحملة وتختتم في 5 ديسمبر المقبل.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال استقباله في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة بحضور موزة سالم المسافري مدير المركز، على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنظيم الفعاليات الوطنية ودعم وتعزيز الهوية الوطنية، حيث شارك سموه برفع علم الدولة من خلال موقع الحملة الإلكتروني في مبادرة من سموه لدعم الفكرة وتشجيعها.

79 وزارة وهيئة

تهدف المبادرة التي انضم إليها أكثر من 79 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية، وشارك بالتوقيع عليها عدد كبير من الشخصيات البارزة في الإمارات، والتي تعتبر واحدة من فعاليات يوم العلم واليوم الوطني الـ45، إلى تعزيز معاني الولاء والانتماء والتلاحم والوحدة، وتتيح الفرصة للتعبير عن المشاعر الوطنية التي يحملها كل مواطن ومقيم على الإمارات للوطن ورايته الشامخة، كما أن علم الإمارات هو مبعث الفخر والاعتزاز والشموخ لأبناء الدولة وأجيالها المقبلة، والاحتفاء به يعكس أسمى معاني التلاحم باعتبار العلم رمزا للوحدة والعزة والكرامة الوطنية وفخرا لكل إمارتي ومقيم على أرض الوطن.

من جانبها قالت موزة المسافري إن عدد المشاركين في مبادرة العلم الإلكتروني «ارفعه عاليا» التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في الثالث من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من الشهر القادم تجاوز 2 مليون مشارك حتى الآن، وهو ما يمثل مؤشرا رائعا عن تفاعل كافة فئات المجتمع مع المبادرة ونجاحها في الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع، مثمناً المشاركة المثمرة لكافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية التي شاركت في المبادرة ودعمتها وساعدت على انتشارها بين موظفيها والمتعاملين معها، مؤكدة أن نجاح المبادرة يمثل نجاحا لكافة المشاركين فيها وليس لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة وحدها.