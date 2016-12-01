خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس البرازيل

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس ميشال تامر، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث الطائرة المنكوبة التي كانت تحمل على متنها لاعبي فريق شابيكوينسي البرازيلي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس ميشال تامر.

.. ويهنئون حاكم بربادوس بمناسبة استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السير إليوت فيتزروي بيلغريف حاكم عام بربادوس بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السير إليوت فيتزروي بيلغريف.