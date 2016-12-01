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هشتاج "نساء مصر مع المقاطعه 1 ديسمبر" متصدرا تويتر: "هندبس التجار"

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هشتاج "نساء مصر مع المقاطعه 1 ديسمبر" متصدرا تويتر: "هندبس التجار" هشتاج "نساء مصر مع المقاطعه 1 ديسمبر" متصدرا تويتر: "هندبس التجار"

>كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "نساء مع المقاطعه 1 ديسمبر" بقائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات المصغرة تويتر، التى تهدف إلى مواجهة ارتفاع  السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة.

 

 

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، فقالت بنت المعز: " إحنا هنقاطع وعلى توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وفرض رقابة حقيقية لضبط الأسعار وحماية المستهلك"، بينما أضافت منى حميد: " فكرة حلوة بس ياريت كله يتفاعل مع المقاطعة دى"، كما أشارت سالى خطاب: " خلى التاجر اللى بيخزن المنتجات عشان يتحكم فى أسعارها ويجبرنا عليها يعرف إننا قادرين إننا ندبسه فيها".

 

 

وقالت دينا: "مقاطعون..حتي نضع حداً لجشعكم ولتفرحوا بتكدس بضائعكم فى المخازن"، أما صفا كساب فقالت :" التجار بتخزن البضاعة ويتحكموا فى سعرها على مزاجهم، ولما تسألهم يقولو الدولار أصل كل حاجة بقت غالية". 

 

 

 

 

 


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