أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

موعد مباريات اليوم الخميس 1 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

Google+ Print
موعد مباريات اليوم الخميس 1 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباريات اليوم الخميس 1 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاث مواجهات حيث يستضيف طنطا نظيره طلائع الجيش ، والإنتاج الحربى يلاقى النصر للتعدين والمقاولون يواجه الإسماعيلى .

موعد مباراة طنطا وطلائع الجيش

يستضيف طنطا الرياضى مواجهة بين طنطا وطلائع الجيش فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس .

موعد مباراة الانتاج الحربى والنصر للتعدين

يستضيف الانتاج الحربى على ستاد السلام نظيره النصر للتعدين فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس .

موعد مباراة المقاولون العرب مع الاسماعيلى

يواجه المقاولون العرب نظيره النادى الاسماعيلى على ستاد المقاولون بالجبل الاخضر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الخميس قنوات نايل سبورت وأون سبورت .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى