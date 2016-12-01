موعد مباريات اليوم الخميس 1 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاث مواجهات حيث يستضيف طنطا نظيره طلائع الجيش ، والإنتاج الحربى يلاقى النصر للتعدين والمقاولون يواجه الإسماعيلى .

موعد مباراة طنطا وطلائع الجيش

يستضيف ستاد طنطا الرياضى مواجهة بين طنطا وطلائع الجيش فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس .

موعد مباراة الانتاج الحربى والنصر للتعدين

يستضيف الانتاج الحربى على ستاد السلام نظيره النصر للتعدين فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس .

موعد مباراة المقاولون العرب مع الاسماعيلى

يواجه المقاولون العرب نظيره النادى الاسماعيلى على ستاد المقاولون بالجبل الاخضر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الخميس قنوات نايل سبورت وأون سبورت .