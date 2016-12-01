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حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان ليوم الخميس 1 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فالجانب المهنى يخلو من أى ضغوط هذه الفترة، وبالشق العاطفى العلماء يؤكدون أنك قادر على تطوير علاقتك بالشريك.

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى انه يوم سيجعلك تستمتع بكل تفاصيل العمل، فلا يوجد أى ضغوط بالمجال المهنى هذه الفترة وهو الأمر الذى يجعلك فى حالة مزاجية أفضل من قبل.

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج انك ستشعر هذه ايام انك حقا تستمتع بالرومانسية ، فأنت قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

 

علماء الفلك يؤكدوا بالصعيد الصحى يؤكدون أنك اتبعت نظام غذائى غير الصحى فى الأيام القليلة الماضية وقد تعانى هذه الفترة من الالام الجهاز الهضمى بسبب ذلك، تحتاج إلى مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وزيادة شرب المياه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

 

يتوقع علماء الفلك أنه الوقت المناسب للمناقشة مع اصدقائك المقربين و خلق علاقات جديدة وهو الامر الذى سيعود بشكل إيجابى جدا خلال هذه الفترة.


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مصر 365

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