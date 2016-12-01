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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تفقد الأمل فى الحب والصبر يوصلك لأهدافك المهنية

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تفقد الأمل فى الحب والصبر يوصلك لأهدافك المهنية حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تفقد الأمل فى الحب والصبر يوصلك لأهدافك المهنية

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يعد من الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط، وازدواج الشخصية رغم ما بها من طيبة قلب، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى إضافة على توقعات علماء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

 

الوقت مناسب لخلق محادثات ذات تأثير مع الناس، كما يمكنك أن تصل إلى مكان أفضل أو ترقية فى موقعك الحالى والسعى أفضل لزيادة ثروتك وعليك بالتفاؤل والأمل لمواصلة النضال.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

 

كنت قد بدأت أن تشعر أن تدخلات الرومانسية مملة ولا تشعر بالوفاء هذه الأيام، ولكن هناك نوع فريد من الرومانسية قد يعيد لك الرغبة فى التواصل مع الجنس الآخر، فحفز نفسك حتى لا تفقد الأمل وتأكد أن ثمرة الصبر حلوة وهذا سوف يكون أجرك.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

 

قد تجاهلت النصيحة الصحية لفترة كبيرة، ولقد تم تجاهل النصيحة، وعليك الانتقال لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، حتى لا تتعرض لعواقب أنت فى غنى عنها.

 

توقعات علماء الفلك :

 

يصعب عليك اليوم التوصل إلى أى مهمة بسعادة وبطريقة تشعرك بالراحة، وقد تتلقى اتصال سلبى من أحد الأشخاص ما قد يعرضك للشعور باليأس، ولكن تذكر أن تلك المرحلة سوف تنتهى قريباً وتحصل على الثقة.


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مصر 365

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